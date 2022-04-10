Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan narkotik köpeği Artos’un emekliye ayrılmasının ardından NARKO Şubesine yeni alınan Luca isimli Alman kurdu, uyuşturucu arama ve bulma uygulamasında yaptığı hareketler alkışlarla karşılandı.

NARKO Şubesinde bir ayrındır narkotik köpeği olarak görev yapan Luca, bu görevi esnasında onlarca kilo uyuşturucunun yakalanmasında büyük rol oynadı. Bolu Emniyet Müdürlüğü’nün 177’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen uyuşturucu bulma uygulaması nefesleri kesti. Valilik binası önünde gerçekleştirilen tatbikatta kutu içersine saklanan uyuşturucu maddesi kısa sürede Luca tarafından bulunurken, kendisine verilen ödül olan topu görünce adeta sevinçten deliye döndü. Bu anlar Bolulu vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.