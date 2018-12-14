HABER: BMA

Bolu’da faaliyet gösteren Lukoil bayisi Öz Köroğlu Akaryakıt, Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında bazı ürünlerde uyguladığı % 10 ila % 24 arasında değişen indirimlerine devam ediyor. D-100 Karayolu üzeri Karacaağaç Mevkiinde bulunan Lukoil Akaryakıt istasyonunda Pazartesi günü diesel yüzde 10 indirimle 5,40 TL’ye; eurodiesel yüzde 10 indirimle 5,45 TL’ye; LPG ise yüzde 24 indirimle 2,85 TL’ye satışa sunuluyor. Öz Köroğlu Akaryakıt’tan yapılan duyuruda haftanın diğer günlerinde de dieselin yüzde5 indirimle 5,66 TL’ye; eurodieselin yüzde 5 indirimle 5,70 TL’ye; LPG’nin ise yüzde 15 indirimle 2,99 TL’ye satılacağı açıklandı.

Dizel ve LPG ürünlerinde indirimler uygulayan firma, indirimlerle Bolulu ailelerin bütçesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Öte yandan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği indirim kampanyasının sürekli olarak devam edeceği öğrenildi.