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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • Lüks cip yandı kül oldu

    D 100 Karayolu Ankara istikameti Rüzgarlar Köyü mevkiinde karayolu kenarında meydana gelen araç yangınında lüks cip tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Cip sürücüsü yanan aracını çaresizce seyretmek zorunda kaldı.

    19 Ekim 2017 Perşembe 09:48
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    Lüks cip yandı kül oldu
    Foto galeriye git Haber; Ceylan Beykoz

    Düzce istikametinden gelip Ankara yönüne gitmekte olan lüks cip birden motor kısmından alev aldı. Seyir halindeki 67 NY 412 plakalı aracını yol kenarına çeken sürücü 110 yangın ihbar hattından yardım istedi. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta meydana gelen yangına Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ulaşması 25 dakika sürdü. Bu süre içerisinde alevler adeta lüks cipi yuttu. İtfaiye ekipleri yanarak tamamen kullanılmaz hale gelen aracı soğutma çalışması yaptı. Lüks aracının yanışını çaresiz gözlerle seyreden sürücü söndürme çalışmasının ardından ortaya çıkan görüntüyü cep telefonuna kaydetti.

    Tamamen yanarak hurdaya çıkan cip yol kenarına çekilerek trafiğin normale dönmesi sağlanırken, Araçta 100 bin liralık hasar oluştuğu belirtildi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: D, 100, Karayolu, Ankara, Istikameti

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