Lüks cipte can pazarı

Haber: N. Halid Altundal

Kaza, saat 14.45 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Aslı Dalgakıran yönetimindeki 34 ND 445 plakalı Porsche marka cip, önünde ilerleyen Şenel Kaymaz idaresindeki 67 ABA 150 plakalı tıra çarptıktan sonra yolda savrularak sol şeritteki bariyerlere çarparak durdu.YARALI KADIN UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA ARAÇTAN ÇIKARILABİLDİKazada yaralanan sürücü hurdaya dönen lüks cipte sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu araçta sıkışan Dalgakıran kurtarıldı. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Basyal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle 2 şeritten sağlanan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Adnan Dalgakıran'ın yeğeni Aslı Dalgakıran'ın İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.