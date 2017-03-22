HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'ndan 61 BD 806 plakalı lüks bir minibüsün içinde kaçak sigara ve içki olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yurt dışından getirdikleri içki ve sigaraları Bolu'da piyasaya sürmek isteyen şahıslar, polisin kentin merkezinde oluşturduğu uygulama noktasında yakalandılar. İçinde çok sayıda içki ve sigara tespit edilen minibüs detaylı arama yapılması için İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Lüks minibüsün içinde yapılan aramada 250 şişe kaçak içki ve 3 bin paket sigara ele geçirildi. Sigaraları kiraladıkları araçla Bolu'ya getiren sürücü E.D. ile N.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.