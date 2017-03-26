Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Muammer Göçmen idaresindeki 06 AU 9259 plakalı minibüsten dumanlar çıktığını gören diğer sürücüler, selektör yaparak Göçmen'i uyardı. Sürücülerin uyarısı üzerine aracını emniyet şeridine çeken Göçmen ve eşi arabadan indikten kısa bir süre sonra araç alev aldı. Yoldan geçen vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın söndürülemeyince olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan Muammer Göçmen ve eşi Nuray Göçmen yara almadan kurtuldu.