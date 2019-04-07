Lüks otomobil cayır cayır yandı

Haber: Kasım ŞAHİN

Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında D-100 karayolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Hakan Esen (32) yönetimindeki otomobil, arkasından gelen 0.50 promil alkollü olduğu öğrenilen Hamza Balta(26) idaresindeki 14 ER 920 plakalı otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıktı. Hakan Esen’in kullandığı otomobil taklalar atarak yolda ters vaziyette kaldı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Tolunay Özdemir (23) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobillerdeki yaralılar çıkarıldı. Yaralılar çıkarıldıktan sonra ters dönmüş haldeki otomobil alev aldı. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alev alev yanan otomobili söndürdü. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 0,59 promil alkollü olduğu iddia edilen Hamza Balta’ya alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı.