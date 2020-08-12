Lütfen, çöpünüzü toplayıp gidin

Haber: N. Halid Altundal

Doğal güzellikleri ile ünlü ilimiz Bolu, özellikle hafta sonları tatilci akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan tabiat parkları ve mesirelik alanlar hafta sonu dolup taşarken vatandaşlar doğanın tadını çıkarıyor. Ancak ilimize gelen bazı tatilcilerin piknik alanlarından ayrıldıktan sonra bıraktığı görüntü birçok çevreci vatandaşın tepkisini çekiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Aladağ Beşpınarlar Mesire Alanına giden bazı vatandaşlar gördükleri manzara karşısında sinirlerine hakim olamadılar. Piknik yapanların geride bıraktığı çöp yığınıyla karşılaşan vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, “Bu şekilde bırakıp gideceksiniz bir daha gelmeyin” diye tepki gösterdiler.