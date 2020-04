“Lütfen onları sokağa terk etmeyiniz!”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından yazılı bir basın açıklaması yapılarak koronavirüs sebebiyle evcil hayvanların sokağa terk edildiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, “Pandemi, yani yayılarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tarafından meydana gelen Covid-19 hastalığında dolayı evlerine kapanan birçok insanın yaşamları gibi, evcil hayvanların yaşamlarını da olumsuz yönde etkilenmiştir ve ne yazık ki etkilenmeye devam etmektedir. Maalesef hiçbir bilimsel dayanağı olamayan nedenlerle sokağa terk edilen can dostlarımızın sayısında artış gözlemlenmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Koronavirüs hayvanlarda bir hastalık etkenidir” denilen açıklamada ayrıca, “Yeni tip koronavirüs’ün (SARS-CoV-2) henüz hayvanlardan insana geçtiği yönünde kanıtlanmış bir bilimsel bulgu yoktur. Bu durumu Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü de desteklemektedir. Bu konuda can dostlarınız veteriner hekimlerine danışarak bilgi alabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Hong Kong’da yaşayan bir insandan bahsedilen virüsü kapan köpeğin hayatını kaybettiği haberlerinin basında yer almasının ardından sokağa terk edilen hayvan sayısında artış gözlemlenmiştir. Çoğu hayvan sahibi can dostlarını korumak için ne gibi tedbirler gerektiğini veteriner hekimlerine danışarak öğrenmeye çalışmaktadır” sözleri yer aldı.

Bolu Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ok ise, “Covid-19 hastalığını etkeni evet bir koronavirüs’tür. Lakin bu koronavirüs can dostlarımızdan bulunan koronavirüs ile aynı değildir. Her ikisi de aynı virüs ailesine ait olmakla beraber halk sağlığını korumak adına bu virüs ailesini en iyi tanıyanlar veteriner hekimlerdir. Ayrıca koronavirüslerin vahşi hayvanlardan insanlara geçtiği yönünde bilimsel çalışmalar olmakla beraber evcil hayvanlarımızdan insana geçtiği yönünde herhangi bir bilimsel bulgu henüz elimize ulaşmadı” dedi.