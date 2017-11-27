Haber: Gönül OLUTÜRK

Burma kadayıf, künefe ve baklavaları ile Bolu’nun damak tadına hitap eden tatlıcı Lütfi Usta, geçtiğimiz gün 4. şubesini Boluluların hizmetine açtı. Açılışa, yediden yetmişe çok sayıda davetli ve vatandaşlar katılırken herkese tatlı ikramında bulunuldu. Açılışa katılamayan işadamı ve esnaflar ise yolladıkları çelenkler ile hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Borazanlar Mahallesi Mehemt Akif Ersoy Bulvarı No:46/A’da hizmete açılan Lütfi Usta nefis tatlı burma kadayıf, künefe ve baklavaları ile Bolulu vatandaşların ziyaretini bekliyor.