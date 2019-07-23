Maaş farkları ne zaman ödenecek?

Haber: Aysun Beykoz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı (memur) emeklilerinin maaş farkı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Zümrüt Selçuk söz konusu demelerin 25 Temmuz'da gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Zümrüt Selçuk ayrıca, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25-28 Temmuz'da zamlı ödenecek" dedi. 2 milyon 300 bin emekliye 500 milyona yakın maaş farkı ödeneceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 10:54