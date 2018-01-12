Haber: Kasım ŞAHİN

İlk maaş günü ve yaş pasta kesim törenine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Bekir Koçyiğit, Müdür Yardımcısı Özgür Uğurlu, İl Sağlık Müdür Yardımcıları Mehmet Balcı, Şerife Koçyiğit, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Uğur Gözcüler, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Saniye Yurtsever, Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeyda Ay, 18 kursiyer öğrenci katıldılar.

Kursa katılan 18 engelli öğrenci ile protokol birlikte yaş pastayı keserek ikramda bulundular. 18 kursiyere gittikleri gün karşılığı 450 ile 500 TL maaş ödendi. Yaș pastaları ve ikramlarıyla yapılan jest kursiyer öğrenciler tarafından mutulukla karşılandı. Projenin amacı, çocuklarımıza, disiplin, sorumluluk duygusu , toplumla uyum sağlamak,işoteritesine alıştırmak, sonucunda çocuklarımızı korumalı işyeri projesiyle, işe yerleştirmek olarak açıklandı.