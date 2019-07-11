Maç Bolu Atatürk Stadı’nda

Haber: Esra Öztürk

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de kampın son günü Boluspor ile oynanacak olan hazırlık maçının değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzce Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ve Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu katıldı.

Maç Smart Sport’ta

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan ve taraftarını üzen Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Sezon öncesi hazırlık programı kapsamında Boluspor ile hazırlık maçı yapacak olan Sarı Kanaryalar, geçen sezonu unutturmak istiyor. Boluspor-Fenerbahçe Maçı 13 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma D-Smart 77. Kanal, Smart Spor, Spor Smart ve Web üzeriden canlı olarak yayınlanacak.

Bilet Fiyatları Beli Oldu

Mücadelenin bilet fiyatları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle:

Numaralı Tribün: 60 TL

Kapalı Tribün: 40 TL

Maraton Tribün: 20 TL

Kale Arkası Tribün: 20 TL

Misafir Tribün: 20 TL

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 13:38