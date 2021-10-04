Macar fiği tohumu dağıtıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi bütçesinden oluşturulan Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Teşvik projesi kapsamında ilimizin dört bir yanında çiftçilik yapan, Dörtdivan, Gerede, Kıbrısçık, Mengen, Seben ve Yeniçağa ilçelerinde yüzde75'i hibe yüzde 25'i üretici katkısı olmak üzere macar fiği tohumu dağıtımı yapıldı.

“HAYVANSAL ÜRETİMİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAKTIR”

Dağıtım sonrası Tarım İl Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada, “İlimiz gerek konumu, iklim koşulları gerekse de mera ve yaylak imkânları nedeniyle hayvancılık faaliyeti için uygun önemli bir potansiyele sahiptir. İlimizde yaklaşık 130 bin büyükbaş ve 120 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinde en önemli konulardan biri olan kaba yem ihtiyacının karşılanmasında çayır, mera yaylak ve kışlaklarımızın yanı sıra yem bitkisi ekimi de büyük önem arz etmektedir. 5000 dekar yem bitkisi ekişi sağlayacak yem bitkisi tohumları ilimiz hayvansal üretimine önemli bir katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.