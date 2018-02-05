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05 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Macera Parkı’na ATRAX’ta ödül

    Narven Spor Kulübü bünyesinde yapımı kısa bir süre önce tamamlanan ve faaliyete geçen Macera Parkı, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası ATRAX Fuarı kapsamında “Türkiye’nin En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi” ödülüne layık görüldü.

    05 Şubat 2018 Pazartesi 11:37
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    Macera Parkı’na ATRAX’ta ödül
    Haber: BMA

    Eğlence ve Rekreasyon sektörünün parlayan yıldızlarını ön plana çıkaran, başarıları ödüllendiren “Shining Star Awards-Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri”  geçtiğimiz hafta gerçekleşen gala gecesinde sahiplerini buldu. Crowne Plaza Florya’da ATRAX Fuarı kapsamında düzenlenen gala gecesinde, ‘Eğlencenin Yıldızları’ kategorisinde “Türkiye’nin En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi” ödülüne Narven Spor Kulübü bünyesinde hizmete açılan Macera Parkı layık görüldü. Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan’ın takdim ettiği ödülü Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız aldı. Yıldız, ödül sonrası yaptığı konuşmada, “Öncelikle ATRAX ailesine çok teşekkür ediyorum. Yabancı olduğumuz ve yavaş yavaş tanımaya başladığımız bu sektörün bu denli gelişmesi ve önem kazanması beni oldukça mutlu ediyor ve umutlandırıyor. Sektörün başarılarının devamını diliyorum. Bizler Bolu’da hisseli gayrimenkul projesi iken, temalı parkımızın daha ilk senesinde böyle bir ödüle layık görülmesi beni çok mutlu etti. Ekibime ve bizleri bu ödüle layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

    NARVEN BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

    Narven Spor Kulübü bünyesinde kurulan Macera Parkı ile ilgili bilgiler de veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız şunları söyledi: “3 nesil 4 mevsim tatil imkanı sunduğumuz Narven’de bir ilke daha imza atarak Türkiye’nin en hızlı zipline hattını kurduk. Zipline yerli ve yabancı turistlerin en fazla rağbet ettiği aktiviteler arasında yer alıyor. Zipline tutkunları, bir ucu yüksek diğer ucu daha alçak iki yer arasına gerilen çelik halat üzerinde tırmanma kemeri kullanarak yer çekimi yardımı ile kayıyor. Parkurumuz 320 metre uzunluğunda. Macera Parkımızda ayrıca 5 ayrı oyundan oluşan ve her yaş grubuna göre zorluk derecesi bulunan oyunlarımız var.  Eğlence tutkunlarına yılın her mevsimi farklı heyecanlar yaşatacak oyun alanımız herkese hitap edecek. Misafirlerimiz ayrıca Narven’in doğa sporları için ayrılan özel arazisinde ATV’ye binebilir, bisiklet ile doğa yürüyüşlerine çıkabilir.”

    MACERA PARKINDA NELER VAR?

    Narven Termal Kasaba’daki ‘Macera Parkurunda’ en uzunu 320 metre olan 6 adet zipline (kaytel) hattı, 55 farklı gözlem kulesine bulunuyor. 7’den 70’e her yaş grubu için tasarlanan 5 farklı oyun alanında 11 metrelik dev salıncak da var. Adrenalin tutkunlarının da düşünüldüğü macera parkurunda tırmanma duvarı ve kader atlayışı dikkat çekiyor.

    Anahtar Kelimeler: Narven, Spor, Kulübü, Bünyesinde, Yapımı

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