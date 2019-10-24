Maçın biletleri satışta

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan maçın bilet fiyatları şöyle:

Numaralı Tribün: 50 TL

Kapalı Tribün: 20 TL

Maraton Tribün: 10 TL

Kale Arkası Tribün: 10 TL

Misafir Tribün: 10 TL

Çocuk Tribünü (7-12 Yaş): 3 TL

Çocuk Tribünü Faaliyette

Türkiye’de ilk kez 2011-2012 sezonunda hayata geçirilen ‘Boluspor Çocuk Tribünü’ bugüne kadar adından sık sık söz ettirmiş ve örnek oldu. Bolu’da yaşayan çocuklar için Boluspor sevgisini erken yaşta aşılamak adına, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla “Çocuklarımız Geleceğimiz” sloganı ile Çocuk tribününü yeniden hayata geçirildi. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 doğumlu çocuklarımızın Passolig Kartları ve maç biletleri ÜCRETSİZ olarak kulübümüz tarafından karşılanacak. Ayrıca; Passolig Kart başvurusu yapan çocuklar için Boluspor atkısı hediye edilecek.

Başvuru İçin Gerekenler:

Kimlik, Fotoğraf (1 adet), Adres, Telefon, Anne Kızlık Soyadı.

Başvuru Sonrası Bilet Yükleme:

Passolig Karta başvuru yaptıktan sonra Çocuk Tribünü için bilet yükleme işlemi Bolu Atatürk Stadyumu Passolig Gişelerinden yapılıyor.

Başvuru Noktası:

Passolig Kart başvuruları Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi Altyapı Tesisleri’ne yapılıyor. Adres: Karaçayır Mah. Murat Canbaş Cad. Merkez/BOLU - 0374 217 45 84