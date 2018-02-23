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23 Şubat 2018 Cuma
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    Boluspor ligin 23. Haftasında evinde BB. Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Karşılama 1-1 eşitlikle sona ererken hakemin kararları maça damga vurdu.

    22 Şubat 2018 Perşembe 17:03
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    Maçın tek kazananı hakem oldu

    Haber: Semih Baykal
    Ligde Grandmedical Manisaspor ve Adana Demirspor’u yenerek 2’de 2 yapan Boluspor, 23. Hafta da evinde B.B. Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Boluspor’da Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Adana Demirspor maçına göre sahaya iki farklı oyuncuyla çıktı. Kırmızı Beyazlılar da Mamadou Diarra, aylar sonra Alim’in yokluğunda ilk 11’de forma şansı bulurken, sakatlıktan kurtulan Yusuf Emre Gültekin’de Burak Asan’ın yerine tekrar ilk 11’de forma şansı buldu. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Erzurumspor oldu. Mavi beyazlılar ilk dakikalarda özellikle Mert Nobre ve Gökhan Karadeniz ile Boluspor kalesinde etkili olsa da aradığı golü bulamadı. Boluspor ise ilk dakikalarda oyunu sahasında kabullense de aradığı golü 22’nci dakika buldu. Kırmızı Beyazlılar Yusuf Emre’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert Nobre’nin topu kendi ağlarına göndermesiyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Boluspor kalesine daha etkili gelmeye başlayan Erzurumspor bir türlü aradığı golü bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısını Boluspor 1-0 önde tamamladı. 
    NOBRE BU SEFER BOLU’YA ATTI
    İkinci yarıya da etkili başlayan B.B. Erzurumspor, 55’nci dakikada tecrübeli forveti Mert Nobre’nin kafa golü ile skoru 1-1’e getirdi. Golden sonra iki takımda etkisiz bir oyun ortaya koyarken, hakem Yiğit Arslan’ın Boluspor aleyhine verdiği kararlar maça damga vurdu. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken Boluspor puanını 34 puan yaptı. 
    Stat: Atatürk
    Hakemler:Yiğit Arslan** (Hakem), Ahmet Şimşek*(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım** (2. Yardımcı Hakem), Özer Özden***(Dördüncü Hakem)
    İlk 11’ler
    Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Renato Arapi***, Mamadou Diarra***, Göksu Alhas**, Umut Meraş***, Özgür İleri*(İshak Çakmak*** Dk 70), Yusuf Emre Gültekin*** , Sefa Yılmaz*(Guido Koçer** Dk 77), Melih Okutan***, Mustafa Durak* (Akabueze** Dk 46), Poepon**
    B.B. Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu**, Acka***, Jasmın Trtovac**, Mert Nobre***( Bekamenga** Dk 72), Tolga Ünlü***, Gökhan Karadeniz***( Osman Şahin Dk 90+1), Metin Yüksel*, Burhan Eşer***( Taylan Antalyalı**Dk 65), Muammer Atalay*, Jasmın Scuk***, Demba Savage***
    Sarı kartlar: Mustafa Durak (Boluspor Dk 36), Gökhan Değirmenci (Boluspor Dk 74)
    Kırmızı kartlar:
    Goller: Mert Nobre (K.K. Dk22), Mert Nobre ( B.B. Erzurumspor Dk 55)
    Maçtan Dakikalar 
    Karşılaşma B.B. Erzurumspor’un vuruşu ile başladı.
    14’ncü dakika Erzurumspor’da Mert Nobre’nin ceza sahası içinden çektiği sert şut yan ağlarda kaldı. 
    19’ncu Erzurumspor’da Gökhan Karadeniz’in ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Gökhan’ın kucağında kaldı. 
    GOOLLL 22’nci Dakika Boluspor’da Yusuf Emre’nin sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Mert Nobre topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0
    29’ncu dakika Erzurumspor’da Gökhan Karadeniz’in ceza sahasından çektiği sert şutu Kaleci Gökhan müthiş kurtardı.
    36’ncı dakika Boluspor’da Mustafa Durak hakeme yaptığı itiraz sonrasında sarı kart gördü.
    İlk Yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.
    İlk yarı sonucu Boluspor 1 B.B. Erzurumspor 0
    Boluspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Mustafa Durak oyundan çıkarken yerine Akabueze girdi. 
    İkinci yarı Boluspor’un vuruşu ile başladı. 
    GOOOLLL55’nci dakika Erzurumspor Gökhan Karadeniz’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert Nobre düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1
    65’nci dakika Erzurumspor da burhan eşer saha kenarına gelirken yerine Taylan Antalyalı oyuna girdi.
    70’nci dakika Boluspor’da Özgür İleri oyundan alınırken yerine İshak Çakmak girdi. 
    72’nci dakika Erzurumspor’da Mert Nobre saha kenarına gelirken yerine Bekamenga girdi. 
    74’ncü dakika Boluspor’da Gökhan Değirmenci sarı kart gördü. 
    77’nci dakika Bolupor’da Sefa Yılmaz oyundan çıkarken yerine Guido Koçer girdi. 
    Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi. 
    90+1 Erzurumspor’da Gökhan Karadeniz oyundan çıkarken yerine Osman Şahin girdi. 
    Karşılaşmanın sonucu Boluspor 1 B.B. Erzurumspor 1
    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Ligin, 23., Haftasında, Evinde

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