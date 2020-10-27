“Macron’u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda”

Haber: N. Halid Altundal

Fransa’da Peygamber Efendimizin sözde karikatürlerinin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un karikatürleri savunmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. İlimiz Bolu’da da Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından bir basın açıklaması yapılarak Macron’a sert tepki gösterildi. Memur-Sen tarafından 81 ilde gerçekleştirilen ve ilimizde İzzet Baysal Caddesi’nde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

“SUUDİ ARABİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNİ TARİH VE BİZLER NOT EDİYORUZ”

Grup adına açıklamayı yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Koçak, Macron’un aslında bir görüntü olduğunu belirterek, Avrupa’da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve Peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakta yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi’ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz” dedi.

“MACRON’U KORKU ÇEMBERİ SIMSIKI SARMIŞ DURUMDA”

İnsanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu vurgulayan Ahmet Koçak açıklamanın devamında, “Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neredesinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Evet, Emanuel Macron, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi ‘bu ülke aklını mı yitirdi’ şeklinde eleştirilmiştir. Son birkaç aydır, ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan; deyim yerindeyse aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron’u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda… Macron, insandan korkuyor. Macron, adaletten korkuyor. Hülasa Macron, İslam’dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki özgürlük Batı’da slogandır. Batı iki değerden korkmaktadır: Adil dünyadan ve özgür insandan. İslam da tam da bunu vaat etmektedir” diye konuştu.

“DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRECEĞİZ VE BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Açıklamasında bütün insan hakları aktivisti örgütlere, kişilere, emek hareketlerine yön veren kuruluşlara ve kişilere de seslenen Memur-Sen İl Temsilcisi Koçak, beklentilerini şu şekilde sıraladı: “Özgürlük insanın, dünya insanlığın ikametgahıdır. Renkleri, fikirleri ve inançları, hakaret etme, küçük görme ve şiddeti çağırma aracı yapan, kendi kirli oyunları için saklama tezgahları oluşturan, siyasi kimlikleri, ideolojik örgütlere ve emperyalist devletlere birlikte cevap vermeli, onlara yenilgiyi birlikte tattırmalıyız. İnancımız, farklı olabilir. Fikirlerimiz karşıt görünebilir. Ama çok temel bir ortaklığımız var; biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. Biz insanız, elbette inanacağız. Biz insanız, elbette insan onurunu savunacağız. Biz insanız, en kesin şekilde söylüyorum ki inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz.”

“BÜTÜN PEYGAMBERLER KUTSALDIR, HAKTIR”

Emmanuel Macron ve diğerlerinin aslında neyi gizlediğinin, kimi kolladığının iyi bilinmesi gerektiğini söyleyen Koçak açıklamalarında ayrıca, “Dünyanın imkanlarını, insanların inançlarını çalanlar; yani Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkumdur. Bütün dünya duysun ki, bizim için Hz. İsa da, Hz. Musa da hülasa, Hz. Adem’den Hatemül Enbiya Hz. Muhammed’e bütün peygamberler kutsaldır, haktır, sataşmadan dahi muaftır. Çünkü onlar, insana onuru ikram, insanlığa felahı imkan haline getirmek için yaşadılar, yaşattılar ve hakikati, doğruyu yaydılar. Dolayısıyla biz, neye inandığına bakmaksızın, yüce Allah’ın yarattığı bütün insanları ‘yaradılanı sev yaradandan ötürü’ düsturuyla sever, hakikatin ışığı sönmesin, refah sömürülmesin, felah engellenmesin diyerek de hifkati garibenin yani Macron gibilerin karşısında mücadele etmeyi hem düstur hem onur sayarız” ifadelerini kullandı.

“ASLINDA YAŞANAN BİR YOK OLUŞ CİNNETİDİR”

Koçak açıklamasında son olarak ise şu sözlere yer verdi: “Emperyalist stratejilerden tevarüs ettirdikleri taktiklerle sinir uçlarına dönük tehdit üretiyorlar bugün. Bu tezgah temelde, İslam’ı ya da insanı önemsemeyen, hayatı dünyayı ve iktisadı kendi tekelinde gören emperyalist tapınağın, kapitalist şövalyelerinin unvanlarını, imkanlarını ve düzenlerini kaybetmeme feryadından başka bir şey değildir. Aslında yaşanan bir yok oluş cinnetidir. Ve görünen o ki, Macron mazlumların kanı ile semirmiş emperyalist coğrafyanın, en zayıf ülkesinin lideri olması bakımından beyhude terör çığlıkları atmaktadır. Zira virüs Fransa’yı esir almıştır. Yıkılan ve yok olan sömürü ve onu var eden düzendir. İcra ve inşa edecek olansa inanan özgür insanın iradesi ve adil dünya düzeni mücadelesidir. Ve beklenen şudur ki, sefer insana mahsus, zafer imana dairdir. Uyanan bu dünyayı selamlarken, gönlümüzce rahmet peygamberine salavat getiriyor ve bütün benliğimizle, bütün güzel sözlerin insicamıyla sesleniyoruz: Ya Muhammed seni seviyoruz.”