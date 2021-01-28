Madalyaları Başkan Allar taktı



Haber: N.Halid Altundal

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu B Grubu 1. etap yarışlarında dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar başarılı sporcuları tebrik etti ve başarılar diledi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu “İlçemizin ve Bölgenin göz bebeği Arkut Dağımızda Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu B Ligi yarışlarının madalya törenine katıldık. Dün başlayan ve bugün sona eren Kayaklı Koşu B Ligi yarışlarında dereceye giren başta Gerede'li Hemşerilerimiz olmak üzere tüm kayakçılarımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.