Madalyaları Başkan Allar taktı

Gerede ilçesindeki Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda 10 ilden 182 sporcunun katıldığı. Kayaklı Koşu 1. etap yarışları yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Madalyaları Başkan Allar taktı


Haber: N.Halid Altundal

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu B Grubu 1. etap yarışlarında dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar başarılı sporcuları tebrik etti ve başarılar diledi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu “İlçemizin ve Bölgenin göz bebeği Arkut Dağımızda Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu B Ligi yarışlarının madalya törenine katıldık. Dün başlayan ve bugün sona eren Kayaklı Koşu B Ligi yarışlarında dereceye giren başta Gerede'li Hemşerilerimiz olmak üzere tüm kayakçılarımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Soylu ile yakın temas
Bakan Soylu ile yakın temas
  1. Bolu

banner128