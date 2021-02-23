“Maddi kaybımız üst seviyede”

Haber: Aysun Beykoz

Taksi esnafı ve şoförleri salgın döneminde araçlarını her hafta dezenfekte ettiklerini belirterek, maske ve kolonya bulundurduklarını söylediler. Her müşteriden sonra araç içlerini kolonya ile tekrar temizlediklerini belirten taksi esnafı, işlerinin ise dörtte bire düştüğünden şikayet etti. Cirolarının 1/4 oranında düştüğünü söyleyen araç sahipleri bu dönemde müşteri sıkıntısı çektiklerini vurguluyorlar. Esnaflar olarak basit usul vergi verdikleri için 1000 lira devlet desteği aldıklarını belirten taksi şoförleri, “İnsanlarla içli dışlı olduğumuz için aşılamada öncelikli iş grubu haline getirilmemiz lazım” dediler.

İşte Şoför esnafının mikrofonumuza söyledikleri;

Kudret Kodal: “Haftada birkaç kez bazen 3 kez araçlarımız dezenfekte ediliyor. Kurallara uygun bir şekilde maskemiz eldivenimiz sürekli arabada hazır halde bulunuyor. Araçlarımıza toplam en fazla 3 kişi alıyoruz. Daha fazla alamıyoruz. % 40 ciro kaybımız var. Hizmet sektöründe olduğumuz için aşılamada ben öncelik isterim”

Levent Çetinkaya: “Herkes bu durakta kendi tedbirini şahsi olarak alıyor. Kendi temizliğimizi kendimiz yapıyoruz. Benim arabamda küçük dezenfektanlar var onları kullanıyorum. Tek kişi biniyorsa kesinlikle öne almıyorum arkaya oturtturuyorum. Hayat Eve Sığar (HES) kodu ilk zamanlar sordum, gösterenler vardı. Sonralarda ise gösteren olmadı.”

Veli Albayrak: “ Haftada belirli bir günde dezenfekte eden firmalara para ödeyerek onlara aracımızı dezenfekte yaptırıyoruz. Diğer zamanlarda kendimiz temizliyoruz. Devletten en ufak bir yardım bile almıyoruz. Bu yasaklardan dolayı araç sayısı fazla müşteri az gerçekten sıkıntılı bir durumdayız”