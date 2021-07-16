Maddi sebepler yüzünden intihar etti

Haber: Aysun Beykoz

Olay, dün gece saatlerinde Karaçayır mahallesi Şirin sokakta meydana geldi. İddiaya göre, düğünlerde müzisyenlik yapan ve pandemi sebebiyle maddi sorunlar yaşayan Yaşar Kurul isimli vatandaş evinde yalnız olduğu sırada tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kurul’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar Kurul’un öldüğünü duyan çok sayıda yakını olay yerine geldi. Gözyaşlarına boğulan Kurul’un yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Kurul’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.