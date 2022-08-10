Madem hatalı görüyorsun incelemesini yapacaksın!

Haber: Süleyman Kurt

Kılıçarslan Mahallesi’nde Yetkin Tasarım Mimarlık ve Mühendislik firması tarafından yapımına başlanan Bolu Yöresel Ürünler Pazarı’nın çökmesinin ardından yüklenici firma sahibi DEVA Partisi Bolu İl Başkanı Nadir Gürkan Yetkin’in açıklamaları ardından Başkan Tanju Özcan da konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Yüklenici arkadaşımızın ‘proje hatalı’ diye peşinen bunu söylemesinin kendisini üzdüğünü belirten Özcan, “Madem projesini hatalı görüyorsun. Dolayısıyla burada gerekli incelemesini yapacaksın. Ben yüklenici hatalı diyor muyum? Demiyorum! Ben bir hemşehrimin ekonomik sıkıntı yaşamasından mutlu olmam” ifadelerini kullandı.

BU İŞ BUKADAR KOLAY DEĞİL

Konuyla ilgili açıklamasında Özcan, “O arkadaşımız teknik bir arkadaş. Bir ihale gerçekleşiyor. Bu ihalede yapım işi, mimari ve statik proje belli. Elektrik projesi belli. Sen bunları görüyorsun ve teklif veriyorsun. En uygun teklifi verdiğin için de biz kamunun menfaatini düşünerek seninle sözleşme imzalıyoruz. Sonra birçok müteahhitin yaptığı gibi ilerde bir şey olursa diye, projede hata var diye dilekçe yazıyorsun. Şimdi bu iş bu kadar kolay değil.”

PROJENİN HATALI OLDUĞUNU KABUL ETMEMİZİ İSTİYOR

“Arkadaşımızın işini keşke tasfiye edebilsek ama yüzde 15’i geçtiği için tasfiye edemiyoruz. İkincisi, onun talebi daha farklı, projenin hatalı olduğunu kabul etmemizi istiyor. Bu projeyi hazırlayan arkadaşlar var. Onaylayanlar var. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bu süreçten kurtulmasını canı yürekten isterim. Ama bu zaten yargıya konu olacak.”

“Şuanda bir mahkeme tespitinde bulundu. Biz de katıldık. Biz de tespit yaptıracaktık. Oradaki bilirkişi raporunda proje hatalıdır falan demiyor. İncelenebilir diyor. Ama bu delil tespitidir. Nihayetinde bu iş iki tarafında da menfaati için mahkemeye düşecek. Gerekli incelemeler yapılıp bu bina yarım kalmayacak. Biz burayı hızlı bir şekilde toparlayacağız.”

CAN KAYBI OLABİLİRDİ

“Benim en çok üzüldüğüm kısım bir çökme oldu. Ondan dolayı can kaybı olabilirdi. Olmaması bizi sevindirdi. İhalede fesih de gerçekleşti. Bundan sonra tamamlanması için ihale gerçekleşecek. Benim de hevesle beklediğim bir proje.”

Öte yandan yıkılan inşaatın çevrede yarattığı görüntü kirliliği ve oluşabilecek diğer sıkıntılar için inşaat alanının çevresi, inşaat bitene kadar kapatılacak.