HABER: Faruk ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak Düzce İl Jandarma Komutanı'nı arayan İsmail Güneşer'in, “Ben Bolu-Düzce sıkıyönetim komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, valiyi hemen görevden alıyorsun, yerine sen otur, belediye başkanı kim orada? AK Partilidir, onu da hemen al, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak Düzce İl Jandarma Komutanı'nı arayan İsmail Güneşer'in, “Ben Bolu-Düzce sıkıyönetim komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, valiyi hemen görevden alıyorsun, yerine sen otur, belediye başkanı kim orada? AK Partilidir, onu da hemen al, CHP İl Başkanı'nı belediye başkanlığı makamına oturt, emniyet müdürünü görevden al, oraya da şube müdürlerinden birini koy, ertesi gün oraya geleceğim, ben gelene kadar oraya sahip ol” dediği yer aldı.

Güneşer, savunmasında böyle bir emri kesinlikle vermediğini ifade etmesinin ardından, Bolu T Tipi Cezaevinde FETÖ'den tutuklu bulunan Düzce İl Jandarma Komutanı Bilal Güvenilir duruşma salonuna getirilerek tanık olarak dinlendi.

"Verdiği emire uymayacağımı söyledim"

Güvenilir, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı İsmail Güneşer'in saat 23:37'de kendisini aradığını ifade ederek, "Güneşer, kendisini Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak tanıtarak, vali, belediye başkanı ve emniyet müdürünü görevden almamı emretti. Ben de kendisine bu emirleri uygulayamayacağımı söyledim. Beni ikna etmeye çalışarak, "emirlere itaat etmemiz gerekir. Ertesi gün bölgeye geleceğim" diyerek üstü kapalı tehdit etti. Daha sonra Bolu İl jandarma Komutanı Türker Yılmaz'ı arayarak İsmail Güneşer'in kendisini arayıp aramadığını sordum. O da bana 'evet beni de aradı, ne yapacağız?' diye sordu. Verdiği emire uymayacağımı söyleyerek telefonu kapattım. Sakarya ve Ankara'dan gelebilecek tehtide karşı hazır kıta oluşturdum."

"Madem ikimizde FETÖ'cüyüz, nasıl emrimi uygulamadı"