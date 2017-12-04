Haber: ESRA ÖZTÜRK

Türkoğlu yaptığı açıklamada “ Medeniyetin gelişmesinde en büyük paya sahip olan ve insanlık tarihinin en zor, emeğe dayalı işini hiç şüphesiz ki madencilerimiz yapmaktadır. Bu zor mesleği yapan madenci yurttaşlarımızın ve hergün endişeli gözlerle madencilerimizin yolunu bekleyen ailelerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyorum. Özellikle en çok maden kazalarının yaşandığı ve binlerce kişinin yerin altında can verdiği ülkelerden biri olan Türkiye'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü farkındalık yaratmak amacıyla büyük önem taşıyor. AKP iktidarı döneminde çıkarılan iş güvenliği yasası, başta maden ocakları olmak üzere iş kazalarının yoğun olarak yaşandığı sektörlerde, işçi sınıfımıza umut olmuştu. Fakat AKP hükümeti tarafından çıkarılan kanunlar, AKP yandaşı iş verenlere uygulanmadığı için, yüzlerce işçimiz şehit düştü. Gelişmiş ülkeler İnsan hayatına önem verdikleri için, çıkardıkları yasalarla, bilim ve teknolojiyi kullanarak maden kazalarının önünü geçerken, ülkemizin durumunu göstermek için maden kazaları ile ilgili topladığım bilgileri kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. 1983 Armutçuk grizu faciası: 7 Mart 1983 tarihinde Zonguldak'ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında 103 işçi emekçimiz yaşamını yitirmiştir” dedi.

Ayrıca “1990 Amasya grizu faciası: 7 Şubat 1990 tarihinde Amasya'da, Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 3 işçimiz yanarak 65 işçimiz ise göçük altında kalarak hayatını kaybetmiştir ifadelerini kullandı.

Öte yandan 1992 Kozlu grizu faciası: Türk madencilik tarihinin en büyük felaketlerinden biri, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen zincirleme patlamalarda 263 madencimiz yaşamını yitirmiştir ve 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da 301 madencimizin yaşamını yitirdiği faciaya kadar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümlü maden kazası olmuştur. 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde, Soma Holding tarafından işletilen kömür ocağında meydana gelmiştir. Patlamanın etkisiyle madende yangın çıkmış ve çok sayıda madenci içeride mahsur kalmıştır. Faciada toplam 301 maden emekçimiz hayatını kaybetmiştir. Aziz milletimizin gözüne hoş gözükmek için çıkarılan kanunlar, yandaşlara uygulanmadığı için hayatını yitiren madencilerimiz başta olmak üzere bütün işçi şehitlerimizin ruhu şad olsun. İlimizde Gökçesu beldesinde, Göynük Kömür ocaklarında, başta olmak üzere komşu illerimizde maden emekçisi akrabası olan insanlarımız var. Mesai saatleri içinde gözü kulağı maden ocağında olan bu insanlarımıza sabırlar diliyorum. Emeğin, emekçinin yanında olan partimiz, çıkarılan kanunların uygulanması, eksiklerin giderilmesi noktasında üzerine düşeni yapacaktır. 4 Aralık Dünya madenciler gününün en ağır mesleği yapan insanlara saygının, sevginin ifade edildiği bir gün olarak kutlanmasını diliyorum” dedi.