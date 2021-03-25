Madeni yağ satın alınacak

MADENİ YAĞ ALIMI BOLU BEL SANAYİ VE TİCARET.AŞ

Madeni yağ satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre MADENİ YAĞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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