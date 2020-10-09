MADO, yenilenen yüzüyle Highway’de!



Haber: Aysun Beykoz

Dondurma kültürünü sokaktan kafeye taşıyan, Türk ve Dünya mutfağından da zengin seçeneklerin yer aldığı, pasta, çikolata, fırın ve dondurma köşeleriyle Türkiye’nin en iddialı markalarından biri haline gelen MADO, 8 Ekim Perşembe günü Highway Outlet’te faaliyet göstermeye başladı. Yaklaşık olarak beş yüz metrekarelik alan üzerinde aynı zamanda teras kısmı da bulunan MADO’da; keçi sütü ve sahlepten üretilen gerçek dondurma, unlu mamuller, kahvaltı, pasta ve tatlı çeşitleri, salata çeşitleri ve kafe lezzetlerini müşterileriyle buluşturacak.

Pandemi dönemi boyunca hem mevcut kiracılarına her konuda destek veren hem de hız kesmeden yeni markaları birer birer bünyesine katmaya devam eden Highway Outlet’te, mağaza doluluk oranı %100 seviyelerine yaklaşırken, ilerleyen günlerde de yeni açılış haberlerinin ardı arkası kesilmeyecek gibi duruyor.