Haber: Aysun BEYKOZ

Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen gezide Yedigöller Milli Parkı, Göynük ilçesi ve Gölcük Gölü gezildi. Yaklaşık iki yıldır, yapmış oldukları gezilerde adından söz ettiren Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) üyeleri bu kez Yedigöller’e gezi düzenledi. Sonbaharda en güzel karelerin çekildiği, sarı, turuncu ve kahverengi renklerinin cümbüş oluşturduğu Yedigöller’de doyasıya fotoğraf çekti. Bolu’nun 42 kilometre uzaklığında bulunan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen ve ismini bünyesinde barındırdığı Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl ün bulunduğu 7 gölden alan Yedigöller'de sonbaharı fotoğraflayan Manisalı fotoğrafçılar ayrıca Bolu’nun Göynük ilçesini ve Gölcük gölünü de gezdi. Yunusemre Belediyesinin araç desteğiyle geziye katılan dernek üyeleri, belediye yetkililerine teşekkür etti.