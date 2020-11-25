Mağazada ne var ne yok bağışladı

Haber: Ceylan Beykoz

Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki Güler 1 İş Hanı'nda giyim mağazası işleten Ahmet Beşlioğlu, Nisan ayında yaşamını yitirdi. Ahmet Beşlioğlu'nun ölümünden sonra yeğeni Tuğçe Beşlioğlu, mağazadaki giyim eşyalarını hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdi. Amcasının hatırasını yaşatmak için böyle bir karar aldığını belirten Beşlioğlu, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hayır Çarşısı ile Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Esirgeme Kurumu ile huzurevleri yetkililerine haber verdi. Tuğçe Beşlioğlu, 30 yıldır hizmet verilen mağazadaki eşyaları tek tek raflarından indirerek, kurum yetkililerine teslim etti.