Mağdur vatandaşların yanında oldular

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Genel Meclisi üyeliğine CHP’den seçildikten sonra özellikle ilçeler ve köylerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenen Erhan Beykoz ile Bedri Pehlivan, yaklaşık bir haftadır şehrimizi ve ilçelerimizi, köylerimizi etkisi altına alan ve şiddetli yağmurlardan dolayı bir çok sel altında kalırken, mağdur vatandaşları yalnız bırakmadılar.

Selden ve yağmurdan etkilenen yağmurlardan dolayı Çatakören, Kırha ve Çaygökpınar köylerine giden Beykoz ile Pehlivan, hasar tespit çalışması için seferberlik başlattılar. Zarar gören bölgelere AFAD, DSİ ile birlikte bölgeye ilk yardımlarda bulunması için büyük çaba sarf ettiler.

Birebir olayları yerinde inceleyen ve konu hakkında açıklama yapan CHP’li İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz; “Mağdur olan köylerimize ilk olarak Bolu Belediyesi aşevinde pişirilen yemekler getirdik ve mağdur köylülerimize bu yemekleri dağıttık. Bir çok hayvan selden telef olmak üzereyken kurtarıldı. Yardıma muhtaç olan köylülerimizin evleri tek tek çamurdan temizlenecek, aynı zamanda camilerimizde temizlenecek. Bu işlerin hepsi Bolu Belediyesi tarafından yapılacaktık. Yağmur ve selden etkilenen tüm köylülerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.