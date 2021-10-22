Mağdurlardan özür dilemesi fayda etmedi

Haber: C. Kutay Aykan

Sanıklardan Nihat Çetinkay, mahkeme heyetine dakikalarca yalvardı ama 8 yıl hapis cezası almaktan kurtulamadı.

Yaklaşık 2 yıl önce Bolu KOM Şubesi ekipleri tarafından, parada sahtecilik suçlamasıyla yakalanan 3 kişiden Nihat Çetinkay, tutuklanarak cezaevine konulurken, Semih Kandaz ile aynı olayda suça sürüklenen küçük yaştaki kız E.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sanıkların araçlarında yapılan aramada 82 adet 100’lük, 143 adet 50’li lira olmak üzere toplam 15 bin 350 lira sahte para ele geçirilirken, yine sanıklarından Nihat Çetinkay’ın üstüden ise toplamda 19 bin 170 lira gerçek para bulunmuştu. Sanıkların, Bolu, Zonguldak, Ankara, Kocaeli, Ereğli ve Sakarya illerinde sahte parayla onlarca kişiyi dolandırmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde parada sahtecilik suçlamasıyla tutuklu yargılanan Nihat Çetinkay, mahkeme heyetinin son sözün nedir sorusu üzerine; “Bu güne kadar mağdur ettiğim insanlardan özür diliyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Namusum ve şerefim üzerine huzurunuza bir daha gelmeyeceğim. İki yıldır tutukluyum. Ailemi çok özledim. Tahliyemi istiyorum” demesine karşın 8 yıl hapis cezası ve 24 bir lira adli para cezasına, tutuksuz sanık 3 yıl 4 ay ve 10 bin lira adli para cezasına, suça sürüklenen kız çocuğu E.D.nin ise beraatına karar verildi.