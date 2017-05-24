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24 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • “Mahalle halkı ile kucaklaşmayı hedefliyoruz”

    Bolu’da her Ramazan Ayında kurulan iftar sofraları bu yılda binlerce kişiyle buluşmayı bekliyor. Bolu Valiliği ve hayırseverlerin desteği ile mahallelerde kurulacak olan dev iftar sofralarında vatandaşlar orucunu açabilecek.

    24 Mayıs 2017 Çarşamba 09:57
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    “Mahalle halkı ile kucaklaşmayı hedefliyoruz”

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Bolu Belediyesi, “Ramazan” geleneğini bu yıl da sürdürerek her gün binlerce kişiyi iftar sofrasında bir araya getirecek. Bolu Valiliği işbirliğinde ve hayırseverlerin desteği gerçekleşecek açık hava iftarları hakkında konuşan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Düzenlenecek bu iftarlarla mahalle halkı ile kucaklaşmayı hedefliyoruz” dedi.  Bolu’da ramazan ayı boyunca hayırseverlerin desteği ile mahallerde kurulacak dev iftar sofralarında binlerce kişi iftar açma mutluluğunu yaşayacak, belediye aşevi de her gün binlerce kişiyi ağırlayacak. Bolu Belediyesi’nin binlerce ihtiyaç sahibine gıda yardımında da bulunacağı Ramazan ayında ayrıca, düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile halkın Ramazan coşkusunu dolu dolu yaşaması sağlanacak. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda düzenlenecek Ramazan etkinlikleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

     

    Mahallelere dev iftar sofraları

     

    Etkinlikler kapsamında; Bolu Valiliği işbirliğinde ve hayırseverlerin desteği ile mahallelerde açık hava iftarları düzenlenerek, binlerce kişinin dev iftar sofralarında buluşmaları sağlanacak. Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı aşevinde de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği çıkartılacak. Ayrıca Ramazan boyunca maddi durumu iyi olmayan aileler de unutulmayarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen 3 bin aileye gıda paketi dağıtılacak ve bu sayede binlerce kişinin yüzü gülecek.

     

    Ramazan etkinlikleri ve konserler

     

    Bolu Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri bunlarla da sınırlı kalmayacak. Her akşam Kent Meydanı’nda bulunan etkinlik sahnesinde ilahi konserlerinden çeşitli Ramazan gösterilerine kadar Ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikler düzenlenerek, Bolululara Ramazan ayını dolu dolu yaşatılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Ramazan ayında mahallelerde iftar verdiklerini belirterek, "Düzenlenecek bu iftarlarla mahalle halkı ile kucaklaşmayı hedefliyoruz. Bu konuda hem valilik, hem de müftülük ile müşterek hareket ediyoruz. Ramazanı böyle bir coşkuya dönüştürmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

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