Haber: Ceylan Beykoz

Olay, gece saatlerinde ilimiz Merkez Kındıra Köyü Ericek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve ait odunluk, samanlık, kuruluk, garaj ve müştemilat kısmında yangın çıktı. Kısa sürede yapıların tamamını kaplayan yangından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangın kısa bir sürede söndürülürken, mahalle az daha küle dönüyordu.

Yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan manzara ise ev sahibini şoka uğrattı. Yangın kısa sürede söndürülmesine rağmen traktör, balya saman ve çok miktarda siter odun zarar gördü. Yangında yaralanan ve hayatını kaybeden olmadı.