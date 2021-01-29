Mahalle mahalle gezecek

Haber: C. Kutay Aykan

Geçen hafta Bolu’da bulunan 43 mahalle muhtarıyla Belediye Meclis Toplantısı’nda bir araya gelen Başkan Özcan, toplantıda hem muhtarlarla istişarede bulunmuş hem de değişecek olan ‘dijital su sayaçları’ ile ilgili bilgilendirmişti. Bugün de Akpınar Mahallesi’nden başlayarak inceleme gezilerine çıkan Özcan Akpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Şengüleç ile görüştü. Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz ve Fen İşleri Müdürü Adnan Demirel’in de yer aldığı gezide yapılan gözlemler kaydedildi.

Özellikle son zamanlarda bozulmuş olan kökez muslukları, tahribata uğramış su kanalları ve bakıma ihtiyaç duyulan birçok yapı ile ilgili vatandaşların şikayetleri sosyal medyaya yansımıştı. Muhtar-belediye iş birliğinin somut bir örneği olması ve herkese ilham olması için bu gezilere başlandığını duyuran Özcan’ın, mahallelinin ve muhtarların şikayetleriyle ilgili nasıl bir aksiyon alacağı ise merak konusu.