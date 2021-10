Mahalle muhtarları ile yemekte buluştu

Haber: Uğur Balaban

19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Bolu’da bulunan 43 mahalle muhtarına bir kutlama yemeği verildi. Tüm muhtarların eksiksiz katıldığı yemekte konuşan Başkan Özcan; “Değerli mesai arkadaşlarım diyorum çünkü siz muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Öncelikle ben 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum. Şunu da samimiyetle söyleyeyim. 2,5 yıl geçti seçimin üzerinden ve bizler hep beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. Tabi Covid-19 sebebiyle arzu ettiğimiz kadar bir araya gelemedik. Ama ben şunu her yerde söylüyorum; gerçekten bu dönem ben çok şanslıyım çünkü seçildiği görevin hakkını veren muhtarlarla çalışıyorum. Yani seçildiği mahallenin sorunlarına kayıtsız kalmayan, Bolu’nun genel sorunlarına kayıtsız kalmayan muhtarlarla çalışıyorum. Bundan dolayı ben hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.

“GELİR BÜYÜMESİ %45 OLAN TÜRKİYE’DEKİ TEK BELEDİYEYİZ”

Başkan Tanju Özcan konuşmasının devamında belediyenin gelişiminden de bahsederek, şöyle devam etti: “Bana bu güne kadar yaptığın en iyi iş ne diye sorarsanız, israfın önüne geçmektir. Yani israfın önüne geçince hem paranızın bereketi artıyor hem de kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Bu sayede Bolu için çok iş yapıyoruz. Şu anda bütçesinin %50’sini tamamen yatırıma ayıran Türkiye’deki tek belediyeyiz diyebilirim. Bu çok önemli bir rakam. İnşallah seneye de böyle devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada bunu bir müjde olarak vermek istiyorum. Türkiye’de ekonomi %3’mü %5’mi büyüyecek tahminleri yapılırken, bizim Bolu Belediyesi olarak gelir büyümemiz gayrimenkul satışları hariç %45 nettir. Tabi bu büyümeyi gerçekleştirirken Türkiye’deki diğer belediyeler gibi vergilere, suya zam yapmadık. Ek kaynaklar yarattık. Bizden hala ucuz su kullanan şehirler var mı? 10 tane falan var. Ama biz göreve geldiğimizde İstanbul’dan sonra en yüksek su fiyatı bizdeydi ama şu anda son yapacağımız indirimle birlikte son 10 sıraya düşeceğiz. Yani Türkiye’de en ucuz suyu kullanan 10 şehirden birisi olacağız. Zaten 5 yılın sonunda da Türkiye’deki en ucuz suyu kullanacağız diye söz vermiştik ve bu sözümüzü de yerine getireceğiz.”

Başkan Özcan’ın ardından konuşan Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu ise; “Sayın başkanımıza öncelikle böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca her mahallede gerçekleştirdiği çalışmalar ve yatırımlardan dolayı da tüm muhtarlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Biz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da başkanımızın yaptığı her işte arkasındayız. Kendisinin de beyan ettiği gibi her mahallemizde bir inşaat çalışması var ve mahallelerimizin çok büyük sıkıntıları bugün itibariyle pek kalmadı diyebiliriz. Bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi tarafından yapımı devam eden 21 proje hakkında muhtarlara bir sunum gerçekleştirdi.