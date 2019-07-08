Mahalle sakinleri Başkan Özcan’a teşekkür

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki tüm mahalle ve sokak aralarına tek tek girerek, yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra mezarlık çevre düzenlemelerini de büyük bir başarıyla devam ediyorlar.

Geçtiğimiz gün Sarıcalar mahallesindeki mezarlık, yol ve kaldırım çalışmalarının başlamasının ardından mahalle sakinleri de çalışan işçilere destek vererek, onlara yardım ettiler. Bu yardımların karşılığında da kullanılmayacak olan kaldırım taşlarına da sahip oldular.

Mahalle sakinleri kadınlar, kullanılmayacak olan kaldırım taşlarını el arabalarıyla taşıyarak, evlerinin bahçelerinde kullanacaklarını söylediler. Kadınlar; “Allah başkanımızdan razı olsun. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Verdiğimiz oylar ona helal olsun. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Kullanmadıkları kaldırım taşlarını bize vererek büyük bir iyilik yaptı. Bu taşlarla evlerimizin alt katlarına su giriyordu. Bizde bu taşlarla evlerimizi su girmesini önleyeceğiz” dediler.