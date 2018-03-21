Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Dursun Fidan ile birlikte 8 mahallenin ve 24 köyün Muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Dörtdivan Belediyesi tarafından sık sık organize edilen Muhtarlar Toplantısı Dörtdivan Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Başkan Uzunoğlu toplantıda her mahallenin sorunlarını dinledi ve konuşmasında her mahalledeki soruna özenle ve titizlikle çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.Başkan Uzunoğlu ayrıca Dörtdivan Belediyesi tarafından 2017 Yılında Yapılmış olan ve devam etmekte olan projeler hakkında bilgi verirken 2018 yılında yapılacak olan yeni projeler ve çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi. Muhtarların mahalleler ve köylerle ile ilgili sorunlarını dinleyen Başkan Uzunoğlu da sorunların en kısa zamanda çözüme ulaşması için çalışma başlatacaklarını söyledi. Dörtdivanlı muhtarlar, yapılan toplantıların verimli geçtiğini, yaşanan sorunların bu şekilde kolaylıkla çözüme ulaşabileceklerini söyleyerek toplantı son buldu.