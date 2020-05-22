Mahallelerde ekmek satışı yapılacak

Haber: Aysun Beykoz

Vatandaşların en temel ihtiyaçlarından olan ekmek, fırın işletmelerine ait araçlar tarafından vatandaşın kapısına kadar götürülecek. Mahalle mahalle gezecek fırın araçları vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak. Fırın işletmeleri, Bolu Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşliğinde ya da münferit olarak, kendileri için belirlenen mahallelerde satış yapacak. Zabıta ekipleri, alışveriş sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunarak fahiş fiyat denetimi de yapacak. Fırın işletmeleri, sokağa çıkma kısıtlamasının tüm gün uygulanacağı bayram boyunca de 10.00-19.00 saatleri arasında araçlarla ekmek satışını sürdürecek.

Lokantacılar, Pastacılar ve Fırınlar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak fırınların bayram boyunca açık olacağını belirterek; “ sokağa çıkma yasağı uygulaması boyunca fırınlarımız açık olacaktır. Halkımızın en temel ihtiyacı, sofralarımızın vazgeçilmezi ekmeği vatandaşımızın evlerine kadar götürmek adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Valiliğimiz ve belediyemizle koordineli bir çalışma içindeyiz. Karışıklığa mahal vermemek adına hangi mahalleye hangi fırın aracının satış yapacağını karara bağladık. Umarım bu süreçten başarılı bir şekilde çıkar vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunarız” ifadelerini kullandı.

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