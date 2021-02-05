Mahalleli Abant Beton’a tepki gösterdi

Haber: C. Kutay Aykan

Abant Beton firmasına ait beton mikserinin, Alpağut Mahallesinde devam eden bir villa sitesi inşaatına beton döktükten sonra aracı sürekli sokakta temizlemesi mahalle halkını kızdırdı. Beton mikserinin sokağı kirletmesine sessiz kalmayan mahalleli durumu Bolu Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen zabıta, Abant Beton’a ait beton mikserini beklemeye başladı. Kısa süre sonra Abant Beton’un beton mikseri inşaata beton döktükten sonra sokağa geldi. Araç şoförü beton mikserini yine sokak ortasında temizlemeye başladığı anda zabıta ekipleri müdahale etti. Ekipler beton mikserine çevreyi kirlettiği için cezai işlem uyguladı. Mahalle sakinleri Abant Beton firmasına tepki gösterdiler. Öte yandan beton mikserlerinin temizlenmesi için belirlenen alan olduğu ve o alanın dışında temizleme işlemi yapılmasının yasak olduğu öğrenildi.