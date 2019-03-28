Mahalleli tedirgin oldu

HABER:Aysun Beykoz

Dün gece yarısı saat 00.00’da Demirciler Mahallesi çöplüğünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın yoğun duman oluşmasına neden oldu. Duman yoğunluğu sebebiyle Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliğine arayan vatandaşlar yangın ihbarında bulundu. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede yangın mahalline ulaşarak yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmasınıtedirgin gözlerle izleyen mahalle halkı rahat bir nefes almış oldu. Çöplüğe dökülen sönmemiş soba külü nedeniyle çıkmış olabileceği belirtilen yangın sonrası yetkililer vatandaşları daha duyarlı olması gerektiğini belirttiler.

Sönmemiş soba közleri gibi veya yangın oluşturabilecek sıcak sıcak materyallerin çöpe bırakılmaması gerektiğini vurgulayan itfaiyeciler, küçücük bir dikkatsizlik telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir yorumunu yaptılar.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 14:10