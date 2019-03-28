Mahalleye bu çalışmalar damga vuracak

Haber: Aysun Beykoz

Yerel Seçimlere artık sayılı günler kala İzzet Baysal Mahallesi Muhtar Adayı Mustafa Benek, mahallede gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi verdi. 31 Mart’ta Muhtar seçilmesi halinde Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, İl Özel İdaresi ile iyi bir diyalog kuracağını; yapacağı girişimlerle mahallede gerçekleştirmek istediği çalışmalara için destek alacağına dair İzzet Baysal Mahallesi sakinlerine söz veren Muhtar Adayı Mustafa Benek, vatandaşların desteğini istedi. Mahallede yapacağı çalışmaları aktaran Benek şunları söyledi: “Mahallemizde okul alanı olarak ayrılan alanın başka bir amaçla kullanılmasına izin vermeyeceğim ve o alana ilk-orta okul yaptırılması için Bolu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçeceğim. Okul bahçelerin çocukların düşme sonucu yaralanmasını önlemek adına okul bahçelerine yüksek esneklik düzeyli park semin kaplaması yaptırmak için çalışacağım. İhtiyaç sahiplerini bir bir tespit ederek kamu yardımlarından yararlanmasını ve ayrıca öğrencilere burs imkanı sağlamak için öncülük yapacağım. Bozuk yollarda gerekli çalışmaların yapılması ve henüz yapılmayan kaldırım ve yolların yapılması için ilgili yerlerle görüşeceğim.”

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIM”

Mahallede bulunan park alanlarındaki oyun gruplarının yenilenmesini ve tamir edilmesini sağlayacağını belirten İzzet Baysal Mahallesi Muhtar Adayı Mustafa Benek ayrıca gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili, “Güvenlik için park alanlarına kamera takılmasını gerekli yerlerden talep edeceğim. Mahallemizdeki Kökez çeşmelerinden yeterli su gelmesi için çalışacağım. Mahalle sakinlerimizin ulaşımını kolaylaştırmak adına yeni otobüs güzergahlarının belirlenmesini ve sefer sayısının artırılması için Bolu Belediye Başkanlığı ile gerekli görüşmeleri yapacağım. Mahalle sakinlerimize daha iyi hizmet vermek adına Muhtarlık Binası yapılması konusunda girişimler yapacağım. Bunlar dışında mahallemizin her türlü sorun ve ihtiyaçları için söz verdiğim gibi tüm kamu kurumları ile görüşerek ne gerekiyorsa gece gündüz demeden çalışacağım” ifadelerini kullandı.