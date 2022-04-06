Mahalleyi birbirine kattı

Sümer Mahallesi Ayhan Sokak Sümer Sitesinde oturan bir vatandaş evinde aldığı uyuşturucunun etkisiyle üstü çıplak bir şekilde sokağa çıkarak ortalığı birbirine kattı.

Mahalleyi birbirine kattı

Haber: Ceylan Beykoz

Olay saat 11.00 sıralarında Sümer Mahallesi Ayhan Sokak üzerinde meydana geldi. Eşinin evde olmadığı bir sırada uyuşturucu madde kullanan ve geçtiğimiz ay cezaevinden çıktığı belirlenen bir çocuk babası Hanife K., üstü çıplak ve ayağında ayakkabısı olmadığı bir şekilde sokağa çıkarak, bağıra bağıra korku dolu anlar yaşattı.

Oturduğu apartmanın kapısını ve demirini de tekmelerle kıran Hanifi K., daha sonra beşinci kattaki evine çıktı. Olay yerine gelen Asayiş Şube ekipleri, uyuşturucu bağımlısı vatandaşı yaklaşık bir saat süren teselli sonrası ikna edebildi. 

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