Haber; Aysun Beykoz

Karaman Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde aşırı alkollü bir şahıs çevreye rahatsızlık verince vatandaşlar olayı 155 polis imdat telefonuna ihbar etti. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen polis ekibi alkollü şahsı zapt edemeyince takviye ekip istedi. Olay mahalline üç resmi ve ikide sivil olmak üzere beş ekip daha sevk edilerek şahıs zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Alkollü şahsı asfalta yatırılarak ellerini arkadan kelepçeleyen polis ekipleri mahalle halkının tedirgin bakışları arasında kişiyi karga tulumba ekip otosuna bindirerek karakola götürdü.

Olayı görüntülemek isteyen gazetemiz muhabirinin sarı basın kartını alan bir polis ise muhabirimizin görüntü almasına engel olmaya çalıştı. Muhabirimizin basın mensubu olduğunu anladığı halde kartını iade etmeyen polis, muhabirimizi karakola götürmeye çalıştı. Daha sonra muhabiri karakola götürmekten vazgeçen polis “sarı basın kartınızı yarın karakoldan alırsınız” diyerek muhabirimizin basın kartını iade etmedi.