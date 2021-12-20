Mahalleyi su bastı!

Haber: Ceylan Beykoz

Son yedi yıldır 119 kez patlayan Bolu Belediyesi ana su iletim hattı bu kez Alpagut Mahallesini sular altında bıraktı. Mahallede bulunan binaların alt katları ve garajları sularla doldu. Yüzlerce mahalle sakini Bolu belediyesine arayarak yardım talebinde bulunurken, Mahalle Muhtarı Sema Bostancı çareyi sosyal medya hesaplarından duyurmak da buldu. Bostancı sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Alpağutbey Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, “Yine su patlağı...Ekipler müdahalede, hep bu son olsun diyoruz... İNŞALLAH BU SON OLSUN... GEÇMİŞ OLSUN ALPAĞUT MAHALLESİ AİLEM. Selam ve saygılarımla” ifadelerini kullandı.

Mahallenin ara sokak sokaklarından oluk oluk akan çamurlu su vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri Bolu Belediyesi Fen İşlerini arayarak durumu bildirmek istedi fakat bir netice alamadı. Mahalle halkı yaklaşık 1 gün boyunca susuz kalmasının ardından sosyal medyadan durum karşısında tepkiler yağdırdı.