Mahir Kanyılmaz’dan Bolu’ya ziyaret

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç Dr. Mahir Kanyılmaz, DSİ’den Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilen Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda incelemelerde bulundu. Teknik personel ile birlikte öncelikle Bolu Tarım İl Müdürlüğünü ziyaret eden Kanyılmaz, İl Müdürü ve teknik personel eşliğinde üretim istasyonunu ziyaret etti. Buradaki çalışmaları yerinde gözlemlerken balıkların beslenmesi, üretimi ve yaşam koşulları hakkında incelemelerde bulundu. Bolu’nun doğasıyla üretim için ideal ortam sunduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021, 11:16