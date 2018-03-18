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18 Mart 2018 Pazar
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    • Mahir Ünal’dan CHP’ye sert sözler

    AK Parti Siyaset Akademisi açılışı için Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal Bolu’ya geldi. Ünal parti binasında düzenlenen organizasyonda yaptığı konuşmada CHP’yi sert sözlerle eleştirdi.

    18 Mart 2018 Pazar 16:13
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    Mahir Ünal’dan CHP’ye sert sözler
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    Haber: Semih Baykal

    Ak Parti Bolu İl Başkanlığında düzenlenen Siyaset Akademisi programı için ilimize gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal, açılışta yaptığı konuşmada ilk olarak 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönemi hakkında ve Afrin operasyonlarını değerlendirdi. Ünal; “ Siyaset akademimizin konsepti 1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğedir. Biz 100 yılı aşkındır bir zamandan beri bir mücadele veriyoruz. Geçmiş yüz yılı unutmamız gerekiyor. Bugün 18 Mart Çanakkale’nin geçilmez olduğu gündür. Milletleri millet yapan tarih şuurlarıdır. O yüzden tarih bilincimizi diri tutmamız gerekiyor. İşte unutmadığımız için bugün Afrin teröristlerden temizlendi” dedi.

    CHP’NİN O BOZGUNCU AKLI”

    Konuşmasının devamında CHP’nin bozguncu olduğunu söyleyen Ünal; “ Şimdi CHP’nin o bozguncu aklı Kıbrıs Barış Harekatı olduğunda Bülent Ecevit’i Kıbrıs Fatihi ilan etti. CHP, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sanki arkasında siyasi bir irade yokmuş gibi, Cumhurbaşkanımız, Baş Komutanımız bu işin talimatını sağlam iradesiyle Millet eğilmez, Türkiye eğilmez diyerek orada kurulan tuzağı bu seçilmiş meşru hükümet bozmamış gibi bir hava içerisindeler” diye konuştu.

    CHP BUGÜN TÜRKİYE DÜŞMANI ODAKLARLA HAREKET EDİYOR”

    CHP’nin Mustafa Kemal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kavga ettirmeye çalıştığını belirten Ünal; “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bozucu aklı Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan’ı kavga ettirmeye çalışıyor. Kavga ettiremezsiniz her ikisi de bu milletin öz evladıdır. Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıktıklarını söyleyenler bugün neden aziz milletin yüzde 52 oyuyla Cumhurbaşkanı yaptığı Başkomutan olarak 15 Temmuz belasını bertaraf etmiş, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatının emrini vermiş Recep Tayyip Erdoğan’dan nefret ederler. CHP bugün Türkiye düşmanı odaklarla hareket ediyor” diye konuştu.

    “DEMOKRASİ TARİHİMİZE KARA BİR LEKE DÜŞÜRDÜ”

    CHP’nin İsmet İnönü dönemideki yönetimi de sert sözlerle eleştiren Ünal; “Şimdi CHP seçim, sandık güvenliği diyor ya 1946’da yapılan seçimlerde Açık oy gizli tasnif yaparak CHP demokrasi tarihimize kara bir leke düşürdü” dedi. Ünal konuşmasında ayrıca FETÖ/PDY’yönelik gerçekleştirilen operasyonlara CHP’nin karşı çıktığını da sözlerine ekledi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Siyaset, Akademisi, Açılışı

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