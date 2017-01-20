Haber: Faruk Çidem

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgüte ait haberleşme aracı olarak bilinen ‘Bylock’ programını kullandıkları tespit edilen 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından ilimiz, Düzce, Ankara, Elazığ ve Eskişehir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İçlerinde polis, memur, akademisyen, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 32 kişiden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 29 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından dün iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgularının bitmesinin ardından tutuklanma talebi ile gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıslardan 4. Sınıf Emniyet Müdürleri H.K., Z.Ü., emniyet amiri M.Ç., komiser yardımcıları M.Y., E.T., polis memurları S.S., D.Ç., M.S., C.S., ile H.D., N.D., S.Y., E.F.T., M.Ş.E., N.G., M.S., M.A., H.T., Ö.Ö., H.Ş., S.Ç., T.A.’nın tutuklanmasına karar verildi. Şüpheli şahıslardan olan komiser yardımcısı C.Ö., polis memurları E.K., M.B., H.S., A.F.T., otobüs şoförü B.T. ile T.A.’nın ise adli kontrol şartı ile serbest kalmasına karar verildi.