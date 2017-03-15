Haber: Faruk ÇİDEM
Bolu 2. Komanda Tugay Komutanı iken darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve Gaziantep T Tipi Cezaevine konulduktan sonra yargılanmak üzere Bolu’ya getirilen İsmail Güneşer’in, Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yaptığı savunmasında Bolu İl eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya’yı suçlamasının ardından ve o gece komando tugayında yaşanan olayları yakından bildiği gerekçesiyle mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi istedi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Albay Cahit Tirindaz ile yine aynı rütbede bulunan Aziz Çetinkaya ile Bolu İl eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya’yı tanık olarak kabul edip, önümüzdeki günlerde kendilerine tebliğ yapılarak, mahkemeye davet edip, tanıklık yapmalarını isteyecek. 3 kişinin önümüzdeki ay mahkemeye gelip olay gecesi yaşadıklarını anlatarak, olayların aydınlatılması konusunda yardımcı olacaklar.
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