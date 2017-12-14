Haber: Kasım ŞAHİN

Gerede ilçesinde komşusunun karısı Ş.T’ye “Basit cinsel saldırı” suçu işlemesinden dolayı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 72 yaşındaki İsmail Tekintaş, son savunmasında; “Kesinlikle komşunun karısına cinsel saldırıda bulunmadım. Ben nakliyecilik işi yaparım. Kendilerine de bu hizmeti vermiştik. Bundan dolayı da 200 TL alacağım vardı. O parayı istemeye gittim. Sonara da bana bu iftiraya attılar. Suçsuz yere yargılanıyorum. Beraatimi istiyorum. Bu yaşta ki bir adamın böyle bir şey yapacağına inanıyor musunuz?” dedi.

Mahkeme heyeti basit cinsel saldırı suçundan 72 yaşındaki dede İsmail Tekintaş’a önce 5 yıl hapis cezası ardından da iyi halinden dolayı bu cezayı 4 yıl 2 aya indirdi. Şayet İstinaf Mahkemesi karar onarsa Tekintaş’ın 2 yıl 20 gün hapis yatacağı öğrenildi. Yaşlı dedenin son duruşmaya sonda takıp gelmesi ceza almamak amacıyla yaptığı iddia edildi. Ancak, yaşlı adam sonda takmasına rağmen ceza almaktan kurtulamadı.