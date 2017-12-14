Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Tapu Müdürlüğünde görevdeyken Ufuk Bayandır Sendikasına üye olmaktan dolayı KHK ile görevinden ihraç edilen ve ardından da silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 450 gündür cezaevinde bulunan Levent Kılıç, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, son duruşmasında beraatini ve tahliyesini isteyen Kılıç’a yönelik; “72 kez bylock kullanıcısından haberleşme yapmışsın. Firari sanık Oktay Güneş, Davut Alçı ve Gürbüz Yavuz’la görüşmelerde bulunmuşsun” bunlara ne diyeceksin sorusunu Kılıç, “Ben Tapu’da görevli olduğum için bir çok kişiyle sık sık cep telefonuyla görüşmelerde bulundum Oktay Güneş tarla almıştı, Davut Alcı ile Gürbüz Yavuz’da ev almıştı. Bunlara tapu işlemlerinde yardımcı olmak için görüşmelerde bulundum. FETO bağlantılı hiçbir görüşme yapmadım” dedi.

Bu açıklamanın üzerine Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Seyfi Han; “Temiz Anadolu çocuklarının nasıl bu hale geldiklerini anlamakta zorluk çekiyorum. Allah ıslah etsin. Vatan millet bekası varken sizlerin böyle bir durumda olmasına üzülüyorum. Erzurumlusun, Erzurum’un veya başka bir şehirlinin temiz insanı nasıl bu hale geliyor” diyerek sitemde bulunduktan sonra Kılıç’ın tahliyesine karar verdi.