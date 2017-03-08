HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve haklarında hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin ardından yargılanmaya başlayan tutuklu eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak ve tutuksuz 7 askerin bugün de duruşmalarına devam edildi.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz Üsteğmen Mustafa Gürlü, 7 yıllık askerlik hayatında bir çok kez sicili ile oynandığını, taktir kullanan amirlerinin bir çoğunun FETÖ'den dolayı tutuklu olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde etkin FETÖ'cüler tarafından bir takım yaptırımlara tabii tutulan birisi olarak onlardanmış gibi suçlanmamı hakkaniyetli bulmuyorum" dedi.

"Kitabı, onları daha iyi çözebilmek için aldım"

Evinde yapılan aramada, yatak odasındaki bazanın içerisinde bulunan, yazarı Robert A. Hunt ve Yüksel A. Aslandoğan olan "Küresel Barışa Katkıları ile Gülen Hareketi" isimli kitabın sorulması üzerine Gürlü, "arkadaşımın babası balyoz davasında yargılanıyordu. Ve bu durumdan oldukça üzgündük. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sızmış bir örgütün yapılanmasını ve yöntemlerini daha iyi çözebilmek için bu kitabı aldım. Eğer örgütün bir mensubu olmuş olsam yabancı bir yazarın kitabını değil bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen'in kitabını alırdım. Darbe girişiminden çok sonra evimde arama yapıldı, kendimden bir şüphem olsaydı kitabı imha ederdim" şeklinde konuştu.

"Gürlü'nün avukatı ile mahkeme başkanının diyalogu salonu güldürdü"

Üsteğmen Mustafa Gürlü'nün savunmasının ardından kitapla ilgili açıklama yapan avukatı Ferit Atalay, "bu kitabı galiba salonda tek okuyan benimdir. Tamamının okuyup özetini çıkardım. Kitabın ismi her ne kadar 'Küresel Barışa Katkıları İle Gülen Hareketi" olsa da kitap bu hareketi öven değil tam aksine bir barışa katkısının olmadığını ifade eden bir kitaptır. Kitap okunursa açıkça görülecektir" demesi üzerine mahkeme başkanı avukata dönerek esprili bir şekilde, "dikkat edin sizin de başınıza bir şey gelmesin" dedi. Mahkeme başkanının bu sözü, salonda ki gergin ortamın bir anlığına dağılmasına neden oldu.